Ставки портовых сборов в 2019 году понижать не будут - Омелян

В 2019 году Министерство инфраструктуры Украины не имеет возможности снизить ставки портовых сборов. Об этом в ходе инфраструктурного дня Европейской бизнес-ассоциации заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

При этом, по его словам, работа в направлении снижения ставок будет продолжаться.

"Я надеюсь, что в 2020 году этот тренд продолжится, и этот тренд будет происходить. Но для нас важно подходить системно. Первый шаг - это освобождение от дивидендов администрации морских портов. Следующий шаг - снижение ставки. Чтобы они могли планировать капитальные инвестиции. Если мы просто обескровим АМПУ - то на следующий день инфраструктура развалится", - отметил министр.

Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры поддерживает снижение ставок портовых сборов для привлечения в порты транзитных грузов.

"Я хочу, чтобы порты не были просто экспортоориентированными, как они являются сегодня. У нас есть огромные возможности. Мы просто себя недооцениваем по транзиту контейнеров и по импорту. Многим компаниям выгоднее зайти в Черное море, разгрузиться и пойти потом на Европу, чем обходить весь континент морским путем", - подчеркнул он.