НБУ оценил возможные потери от блокады Керченского пролива

Через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму около $230 млн в месяц. Под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал на брифинге в понедельник замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент LIGA.net.

"Осложнения в регионе мы начали замечать где-то в начале третьего квартала, - сказал Сологуб. - Но здесь сложно оценить, что именно имеет решающее влияние: есть еще фактор погодных условий. Пока мы не можем сказать, что влияет сильнее".

По словам Сологуба, украинские агропроизводиели, практически не работают через порты Азовского моря. "Это примерно 2-3% всего экспорта АПК", - уточнил он.

По данным Мининфраструктуры, с 2014 года потери Украины из-за блокирования и задержек кораблей в Азовском море составили 6 млрд грн грн.

26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.