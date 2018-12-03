Регистрация новых автомобилей в ноябре снизилась на 4%

Ноябрьский спрос на новые легковые автомобили ушел в минус. По сравнению с прошлым, далеко не лучшим для автомобильного рынка, годом регистрации новых авто в Украине снизились на 4%, до 7,3 тыс. шт., сообщает ассоциация «Укравтопром».

Наиболее популярной маркой месяца стала Renault. Первую строчку рейтинга Renault заняла с показателем 865 реализованных автомобилей. Таким образом, относительно прошлого года этот французский бренд на 15% улучшил свой ноябрьский результат.

На втором месте Toyota, в активе которой 757 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 10 процентов.

Третье место украинцы отдали Nissan, приобретя в два раза больше новых машин этого японского бренда чем годом ранее. Ноябрьский результат Nissan - 687 машин.

Четвертое место у KIA - 621 новых авто (+29% к нояб. 2017г.).

Замыкает пятерку лидеров Skoda - 570 регистраций (-7%).

Также в ТОП-10 рынка ноября попали: Hyundai - 438 шт. (+4%); Volkswagen - 387 шт. (-34%); Mercedes-Benz - 245 шт. (-23%); Mazda - 238 шт. (-28%); Mitsubishi 205 шт. (+18%).

Всего с начала года в Украине свои первые регистрационные номера получили 74,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше чем за аналогичный период прошлого года.