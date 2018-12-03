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Остатки средств на счетах Госказначейства в ноябре выросли на 17,5%
11:09 03.12.2018 |
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу декабря 2018 года составили 17,2 млрд грн, что на 17,5%, или 2,56 млрд грн, превышает показатель на начало ноября, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ) в понедельник.
Год назад на ЕКС средств было в 3,1 раз больше - 54,1 млрд грн, за ноябрь-2017 они выросли на 5,54 млрд грн.
Согласно данным Национального банка Украины, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в ноябре этого года увеличились на 2 млрд грн и составили 50,77 млрд грн, тогда как год назад банки встречали декабрь с остатками на корсчетах в 43,212 млрд грн.
Как сообщалось, на протяжении октября остатки на ЕКС сократились на 31,5% или 6,74 млрд рн.
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