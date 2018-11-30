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Платежный баланс в октябре сведен с профицитом $164 млн - НБУ
22:33 30.11.2018 |
Платежный баланс в октябре 2018 года сведен с профицитом на уровне $164 млн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, дефицит платежного баланса с начала года сократился до $254 млн, тогда как за 10 месяцев 2017 года был зафиксирован профицит на уровне $2,074 млрд.
Дефицит текущего счета в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года возрос почти в четыре раза - до $863 млн, в том числе дефицит по счету товаров и услуг - в 1,71 раза, до $1,603 млрд.
В январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года дефицит текущего счета возрос в 2,63 раза - до $4,567 млрд.
Приток капитала по финансовому счету в октябре 2018 года составил $1 млрд (в 2,78 раза больше, чем в октябре 2017 года), в том числе чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - $203 млн ($41 млн). По данным центробанка, поступления, прежде всего, обеспечили долговые операции частного сектора.
За 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления по финансовому счету возросли на 12,6% - до $4,278 млрд, тогда как объем ПИИ сократился на 20,7% - до $1,743 млрд.
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