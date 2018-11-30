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В октябре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 4,4% до 35,9 млрд гривен
21:42 30.11.2018 |
В октябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,4%, или на 1 508,1 млн гривен, до 35 858,8 млн гривен по сравнению с сентябрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 ноября 2018 года увеличился на 32,3 млн гривен до 4 047,5 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 206,5 млн гривен до 10 171 млн гривен.
Долг за газоснабжение увеличился на 1 223,9 млн гривен до 18 008,6 млн гривен.
В октябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 255,405 млн гривен), Харьковской (1 884,226 млн гривен) и Днепропетровской (1 598,359 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 166,843 млн гривен), Днепропетровской (1 991,343 млн гривен) и Одесской (1 817,636 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в октябре зафиксирована в Киеве (801,975 млн гривен), Днепропетровской (830,756 млн гривен) и Донецкой (374,849 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,4%, или на 125,1 млн гривен, до 34 350,7 млн гривен по сравнению с августом.
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