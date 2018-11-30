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Кабмин исключил норму о безоплатности услуг авторизованных е-площадок при внесении данных в Единую базу отчетов об оценке
Кабинет министров подтвердил исключительные полномочия авторизированных электронных площадок вносить информацию из отчета по оценке имущества в Единую базу данных отчетов об оценке, при этом исключил норму о безоплатности таких услуг, свидетельствует обнародованное на "Урядовом портале" правительственное постановление.
"Информация из отчета об оценке имущества, отчета об экспертной денежной оценке земельных участков, составленного в целях налогообложения, вносится в единую базу данных отчетов об оценке через авторизированные электронные площадки в соответствии с порядком ведения единой базы данных отчетов об оценке, которая утверждается Фондом государственного имущества", - указывается в изменениях к постановлению 358 за 2014 год, которые прилагаются к правительственному постановлению №971 за 21 ноября 2018 года.
"Как следует из этого документа, порядок доступа утверждается приказом ФГИ. А приказ Фонда уже на сегодня определяет, что это платный доступ, поскольку предусматривает гражданско-правовые сделки. Соответственно, площадки брали плату и раньше, хотя это противоречило постановлению ", - пояснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская.
АМКУ по итогам проверки функционирования Единой базы данных отчетов по оценке на заседании 22 ноября этого года предложил Кабинету министров рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нее информации через авторизированные электронные площадки. Если правительство подтвердит нецелесообразность этого, то АМКУ рекомендует ему разработать соответствующие изменения в законодательство и отменить эту норму. Если Кабмин примет иное решение, АМКУ предлагает определить, кто должен платить за эту услугу - оценщики, нотариусы или физические лица - заказчики оценки. "Или же финансирование базы должно осуществлять государство - ведь такая база существует для проверки, правильно ли уплачены налоги", - подчеркивает А.Загребельская.
Помимо этого, по мнению АМКУ, правительству следует предусмотреть верхнюю границу оплаты.
"Других инструментов у АМКУ нет. Мы подали свои предложения - правительство обязано их рассмотреть. В то же время мы продолжаем проверку по поводу действий ФГИ. В АМКУ открыто дело и проводится расследование об антиконкурентных согласованных действиях четырех электронных площадок, которые присутствуют на рынке", - указала А.Загребельская.
В частности, комитет расследует факты установления площадками одинаковых цен на свои услуги. "В их деятельности есть много схожего, что может свидетельствовать о том, что площадки не конкурируют между собой. Если будет подтверждено нарушение по результатам расследования, то на них может быть наложен штраф в размере 10% оборота за предыдущий год. Также мы можем дать им некоторые обязательства", - уточняет А.Загребельская.
Ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) заявляло, что первый вице-премьер-министр - министр экономразвития Степан Кубив инициировал создание рабочей группы, которая должна заняться вопросом чрезмерной платы за услуги авторизированных электронных площадок.
"В секретариат Кабмина и Минэкономразвития поступили многочисленные обращения о чрезмерности и необоснованности стоимости услуг авторизованных электронных площадок", - отмечал МЭРТ на сайте.
В пресс-релизе указывалось, что стоимость каждой операции по регистрации или проверке оценочных отчетов через такие площадки может достигать 510 грн, тогда как МЭРТ намерен предложить цену на уровне 0,01 прожиточного минимума (18,53 грн с 2019 года). При этом, по мнению министерства, половина собранных средств должна поступить в госбюджет, половина может оставаться на счетах электронных площадок.
Однако сообщение, датированное 27 ноября этого года, о создании такой рабгруппы исчезло с сайта МЭРТ и "Урядового портала".
Как сообщалось, в декабре 2017 года Верховная Рада одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами, и обязала субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимого имущества через авторизированные электронные площадки.
До внесения изменений в Налоговый кодекс об исключительных полномочиях авторизированных электронных площадок вносить и проверять такую информация в единую базу данных отчетов об оценке процедура регистрации отчетов в базе была бесплатной.
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