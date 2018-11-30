ФГИУ заявляет о саботаже большой приватизации

Суд по утверждению инвестиционных советников для объектов большой приватизации не состоялся из-за неявки заявителей

28 ноября Киевский окружной административный суд перенес заседание по утверждению инвестиционных советников для пяти крупных госпредприятий, готовящихся к приватизации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров.

"Судебное заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации, в том числе, и на Одесский припортовый завод, перенесли на 11 декабря. Причина - неявка заявителя, компании Грант Торнтон, которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестсоветников", - отметил Трубаров.

По его словам, отсутствие на судебном заседании представителей истца является доказательством саботажа процессе большой приватизации в Украине.

"И именно неявка на судебное заседание, которое они и инициировали, является убедительным доказательством того, что их цель - заблокировать процесс большой приватизации в угоду олигархическим группам, которые не желают идти с госпредприятий", - написал глава ФГИУ.

Напомним, всего под большую приватизацию подпадает 23 госпредприятия. До этого планировалась приватизация 26 объектов. Однако Кабмин сократил этот список, исключив из него три объекта - Завод алюминиевой фольги, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины.

18 января текущего года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N7066 "О приватизации государственного имущества". 2 марта закон был подписан президентом Петром Порошенко. 7 марта он вступил в силу.