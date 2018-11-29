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В октябре задолженность по зарплатам уменьшилась на 0,2% до 2,9 млрд гривен
09:49 29.11.2018 |
По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,2% по сравнению с данными на 1 октября 2018 года до 2 883,639 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября была зафиксирована в Луганской области - 541,472 млн гривен, Донецкой - 516,509 млн гривен и Харьковской - 278,405 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 октября 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 сентябрем 2018 года до 2 889,002 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2018 года:
|На 1 ноября 2018 года, млн гривен
|в % к 01.10.2018
|Всего
|2 883,639
|99,8
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|24,131
|112,0
|Промышленность
|2 242,012
|98,8
|- Добывающая промышленность
|562,019
|91,9
|- Обрабатывающая промышленность
|1 385,213
|101,9
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|210,175
|98,3
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|84,606
|99,1
|Строительство
|78,820
|101,9
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|26,480
|101,4
|Транспорт и связь
|196,976
|104,2
|Временное размещение и организация питания
|3,240
|159,2
|Информация и телекоммуникации
|9,592
|105,4
|Финансовая деятельность
|19,704
|103,2
|Операции с недвижимостью
|61,457
|101,6
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|136,010
|98,1
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|11,001
|113,9
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|13,121
|131,9
|Образование
|8,822
|79,9
|Здравоохранение и социальная помощь
|51,570
|118,6
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,604
|34,9
|Предоставление других услуг
|0,100
|35,3
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