В октябре задолженность по зарплатам уменьшилась на 0,2% до 2,9 млрд гривен

По состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,2% по сравнению с данными на 1 октября 2018 года до 2 883,639 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября была зафиксирована в Луганской области - 541,472 млн гривен, Донецкой - 516,509 млн гривен и Харьковской - 278,405 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 октября 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 сентябрем 2018 года до 2 889,002 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2018 года:



