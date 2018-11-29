Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 14,2% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2018 года увеличилась на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года, по сравнению с сентябрем 2018 года - на 0,2%, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре ноябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года увеличилась на 1,9%, в годовом измерении - на 24,9%, составив 9,218 тыс. грн, тогда как в сентябре она составляла 9,042 тыс. грн, августе - 8,977 тыс. грн, июле - 9,170 тыс. грн, июне - 9,141 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре-2018 по сравнению с октябрем-2017 наблюдался в Винницкой (на 29,8%), Волынской (на 29,5%), Закарпатской (на 29%), Полтавской (на 28,6%), Ривненской (на 28,5%), Днепропетровской (на 28,2%), Запорожской (на 27,5%), Львовской (на 26,7%), Житомирской (на 26,4%), Кировоградской (на 26,2%), Хмельницкой (на 25,9%), Киевской и Тернопольской (на 25,7%) и Черниговской (на 25,4%) областях и в Киеве (на 20,9%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 22,9% и 23,3% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 13,850 тыс. грн, самый низкий - в Черновицкой области, 7,128 тыс. грн.

В октябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 31%), сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 30,4%), строительстве (на 29%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 28,9%), промышленности (на 27,1%), в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 26,6%), в финансовой и страховой деятельности (на 25,5%), предоставлении других видов услуг (на 24%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 21,6%), образовании (на 21,6%), временном размещении и организации питания (на18,6%), здравоохранении (на 17,1%).

