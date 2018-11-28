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Госбюджет Украины в октябре был выполнен с профицитом 1,14 млрд грн - Госказначейство
14:33 28.11.2018 |
Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 7,17 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн, однако в октябре был зафиксирован профицит 1,14 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба.
Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда за 10 месяцев составил 11,37 млрд грн при установленном на год потолке в 60,54 млрд грн, в том числе в октябре общий фонд был сведен с дефицитом всего 3 млн грн.
В начале ноября Минфин в своем пресс-релизе утверждал, что госбюджет за январь-октябрь этого года выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн, в том числе по общему фонду - 10,5 млрд грн.
В минувшем году по итогам 10 месяцев дефицит госбюджета составил 29,83 млрд грн, в том числе по общему фонду - 56,23 млрд грн. В том числе в октябре-2017 госбюджет был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, в том числе по общему фонду - 12,6 млрд грн.
Согласно данным Госказначейства, низкие показатели дефицита этого года вызваны невыполнением плана внешних заимствований по общему фонду: вместо 90,3 млрд грн было привлечено всего 19,45 млрд грн (в октябре - 0) при погашении 37,14 млрд грн (почти 1 млрд грн).
По внутренним заимствованиям ситуация была ближе к плановой: из намеченных за 10 месяцев 144,5 млрд грн было привлечено 140,72 млрд грн (в октябре - 24,62 млрд грн) при погашении 145,53 млрд грн (29,02 млрд грн).
Еще одной причиной недовыполнения плана финансирования госбюджета стали низкие поступления от приватизации - всего 0,14 млрд грн при плане на этот период 10,74 млрд грн.
В результате основным источником финансирования госбюджета в этом году стало финансирование за счет изменения остатков средств бюджетов - 25,89 млрд грн, в том числе по общему фонду - 32,87 млрд грн.
По данным Минфина, которые в этом случае совпали с данными Госказначейства, за январь-октябрь 2018 доходы госбюджета выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2017 года и составили 747,4 млрд грн, или 99,7% бюджетной росписи на этот период. В том числе по общему фонду доходы выросли на 18,5% - до 673,19 млрд грн, что составило 97,2% от плана на этот период и 79,9% от плана на год.
Расходы за январь-октябрь-2018 выросли к январю-октябрю-2017 на 16,5% - до 752,99 млрд грн, в том числе по общему фонда - на 15,3%, до 688,66 млрд грн (92% от плана на этот период и 75,8% от плана на год).
Госказначейство также указывает, что доходы местных бюджетов увеличились за 10 месяцев этого года на 14,4% - до 458,01 млр грн, в том числе по общему фонду - на 14,8%, до 424,89 млрд грн.
Профицит местных бюджетов за этот период составил 29,83 млрд грн, в том числе по общему фонду - 56,23 млрд грн. Из общего фонда в бюджет развития было передано 37,27 млрд грн, а на депозитах размещено 14,28 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.
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