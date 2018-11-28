В январе-сентябре прямые иностранные инвестиции составили $1,7 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-сентябрь составил 1 710,4 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2018 года составила 8 372,3 млн долларов.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 октября 2018 года составил 40 345,9 млн долларов.

Наибольшие объемы инвестиций на 1 октября 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 995 млн долларов и в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 140 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 1 полугодие составил 1 259,2 млн долларов.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов..

Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре, млн долларов:



