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В январе-сентябре прямые иностранные инвестиции составили $1,7 млрд
13:59 28.11.2018 |
Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-сентябрь составил 1 710,4 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2018 года составила 8 372,3 млн долларов.
Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 октября 2018 года составил 40 345,9 млн долларов.
Наибольшие объемы инвестиций на 1 октября 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 995 млн долларов и в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 140 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 1 полугодие составил 1 259,2 млн долларов.
Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов..
Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре, млн долларов:
|Всего
|из стран ЕС
|из других стран
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2018
|40 012,1
|31 106,0
|8 906,1
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2018
|31 606,4
|24 145,1
|7 461,3
|Поступило акционерного капитала нерезидентов
|1 710,4
|1 110,5
|599,9
|Выбыло акционерного капитала нерезидентов
|–491,5
|–332,0
|–159,5
|Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|–851,7
|–379,1
|–472,6
|из них: курсовая разница
|–251,2
|–217,5
|–33,7
|Акционерный капитал нерезидентов в Украине на 01.10.2018
|31 973,6
|24 544,5
|7 429,1
|Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами)
|на 01.01.2018
|8 405,7
|6 960,9
|1 444,8
|на 01.10.2018
|8 372,3
|6 891,0
|1 481,3
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.10.2018
|40 345,9
|31 435,5
|8 910,4
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