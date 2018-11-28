В январе-сентябре прямые инвестиции из Украины составили $6,3 млрд

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в январе-сентябре в экономику стран мира составил 6 306,5 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом по состоянию на 1 октября 2018 года составляли 243,3 млн долларов.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) в экономику стран мира составил 6 549,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в 1-м полугодии в экономику стран мира составил 6 320,8 млн долларов.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в 2017 году в экономику стран мира составил 6 339,8 млн долларов.

Структура прямых инвестиций из Украины в январе-сентябре, млн долларов:



