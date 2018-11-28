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В январе-сентябре прямые инвестиции из Украины составили $6,3 млрд
13:55 28.11.2018 |
Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в январе-сентябре в экономику стран мира составил 6 306,5 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом по состоянию на 1 октября 2018 года составляли 243,3 млн долларов.
Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) в экономику стран мира составил 6 549,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в 1-м полугодии в экономику стран мира составил 6 320,8 млн долларов.
Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в 2017 году в экономику стран мира составил 6 339,8 млн долларов.
Структура прямых инвестиций из Украины в январе-сентябре, млн долларов:
|Всего
|в страны ЕС
|в другие страны
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2018
|6 562,0
|6 309,4
|252,6
|Капитал резидентов (акционерный) на 01.01.2018
|6 322,0
|6 075,5
|246,5
|Поступило акционерного капитала резидентов
|1,0
|1,0
|0,0
|Выбыло акционерного капитала резидентов
|–8,0
|0,0
|–8,0
|Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|–8,5
|9,7
|–18,2
|из них: курсовая разница
|–20,8
|–3,6
|–17,2
|Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.10.2018
|6 306,5
|6 086,2
|220,3
|Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования):
|на 01.01.2018
|240,0
|233,9
|6,1
|на 01.10.2018
|243,3
|239,5
|3,8
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.10.2018
|6 549,8
|6 325,7
|224,1
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