Кабмин утвердил требования к профаттестации управляющего жилым домом

Кабинет Министров утвердил требования к профессиональной аттестации управляющего жилым домом (группы домов).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Аттестация будет осуществляться на платной основе и будет включать в себя проведение квалификационного экзамена.

В случае несдачи экзамена кандидат получит отказ в выдаче сертификата о прохождении аттестации.

Срок действия сертификата при первичной аттестации будет составлять 3 года.

При повторной сертификации в случае наличия стажа работы управляющим не менее 2,5 года срок действия сертификата составит 5 лет.

Информация о выданных сертификатах должна вноситься в реестр сертификатов.

Как сообщали Українськi Новини, 9 ноября Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона "О жилищно-коммунальных услугах".

В частности законом предусмотрено право совладельцев многоквартирного дома (нескольких домов) нанять управляющего для управления общим имуществом.

В законе унормированы права и обязанности управляющего жилым домом.