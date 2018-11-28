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Кабмин утвердил требования к профаттестации управляющего жилым домом
13:49 28.11.2018 |
Кабинет Министров утвердил требования к профессиональной аттестации управляющего жилым домом (группы домов).
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.
Аттестация будет осуществляться на платной основе и будет включать в себя проведение квалификационного экзамена.
В случае несдачи экзамена кандидат получит отказ в выдаче сертификата о прохождении аттестации.
Срок действия сертификата при первичной аттестации будет составлять 3 года.
При повторной сертификации в случае наличия стажа работы управляющим не менее 2,5 года срок действия сертификата составит 5 лет.
Информация о выданных сертификатах должна вноситься в реестр сертификатов.
Как сообщали Українськi Новини, 9 ноября Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона "О жилищно-коммунальных услугах".
В частности законом предусмотрено право совладельцев многоквартирного дома (нескольких домов) нанять управляющего для управления общим имуществом.
В законе унормированы права и обязанности управляющего жилым домом.
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