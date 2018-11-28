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В Украине создан Электронный реестр листков нетрудоспособности
13:31 28.11.2018 |
Кабинет министров Украины создал Электронный реестр листков нетрудоспособности.
"Правительство приняло постановление Кабинета министров Украины "О создании Электронного реестра листков нетрудоспособности", которым предусмотрено создание Электронного реестра листков нетрудоспособности как системы накопления, хранения и использования информации о выданных, продолженных и учтенных листках нетрудоспособности с использованием информационной инфраструктуры Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
Отмечается, что правительством также определены задачи центральным органам исполнительной власти совместно с Фондом социального страхования Украины разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабмина проект положения об Электронном реестре листков нетрудоспособности и обеспечить технические возможности, необходимые для функционирования реестра.
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