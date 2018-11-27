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Всемирный банк рассмотрит вопрос фингарантии для Украины на $750 млн 18 декабря
17:21 27.11.2018 |
Всемирный банк рассмотрит вопрос финансовой гарантии для Украины на 750 млн долларов 18 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передают Українські Новини.
"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.
Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.
Окончательные параметры сделки будут определены после утверждения советом директоров Всемирного банка.
Как сообщали Українські Новини, гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
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