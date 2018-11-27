Всемирный банк рассмотрит вопрос фингарантии для Украины на $750 млн 18 декабря

Всемирный банк рассмотрит вопрос финансовой гарантии для Украины на 750 млн долларов 18 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передают Українські Новини.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Окончательные параметры сделки будут определены после утверждения советом директоров Всемирного банка.

Как сообщали Українські Новини, гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.