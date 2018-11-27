Потребление топлив в октябре выросло на 6%

Потребление бензинов и дизельного топлива в октябре 2018 г. составило 760,1 тыс. т, что на 6,2% (на 44,6 тыс. т) больше результата октября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в январе-октябре 2018 г. потребление топлива составило 5,9 млн т, что на 2,1% (на 123,5 тыс. т) больше чем в январе-октябре 2017 г.

Промышленное потребление ДТ в октябре увеличилось на 13,8% - до 499,2 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-2,3%) и составило 47,7 тыс. т. Розничная реализация ДТ через АЗС в октябре 2018 г. увеличилась на 0,6% до - 105,7 тыс. т, продажи бензинов сократились на 12,5% - до 107,5 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в октябре сократилось на 9,6% - до 155,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 11,2% - до 604,9 тыс. т.

Как сообщал enkorr, за 10 месяцев 2018 г. объем украинского рынка бензина сократился на 3,3% до 1,64 млн т. Импорт снизился на 8% до 934 тыс. т. Внутреннее производство за этот период выросло на 3% до 704 тыс. т.

За 10 месяцев баланс рынка ДТ составил 5,42 млн т, что на 10% или 507 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2017 года. Внутреннее производство обеспечило 13%, остальное - импорт.