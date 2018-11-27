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Отечественные бренды за год подорожали почти на 8%
12:40 27.11.2018 |
Журнал Новое Время совместно с MPP Consulting представляют топ-100 самых дорогих национальных торговых марок. Суммарная стоимость этой сотни - почти $6 млрд.
Отечественные бренды за год подорожали почти на 8 % - теперь 100 самых дорогих национальных марок стоят столько же, сколько миллиардеры Виктор Пинчук и Вадим Новинский, вместе взятые.
Если бы торговая марка минеральной воды Моршинська была человеком, то она оказалась бы на 13‑ом месте в списке богатейших украинцев по версии НВ. Потому что ее стоимость сегодня составляет $533 млн - это лишь чуть меньше, чем состояние владельца компании Нибулон Алексея Вадатурского.
Но Моршинська не человек, а бренд - №1 в списке 100 самых дорогих в Украине. Она уже во второй раз взбирается на вершину рейтинга. Причем капитализация торговой марки за прошедший год выросла: самая известная украинская минералка прибавила 5,13 %.
Но подорожала не одна лишь бурно развивающаяся минералка. Больше других увеличилась общая капитализация марок из сектора хозяйственных товаров, а также e-commerce - соответственно на 194 % и 46 %.
И если в первом случае рост объясняется низкими показателями прошлого года, то рост электронной коммерции отражает развитие самого рынка, который ежегодно увеличивается на треть.
Как это считали: Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting. Методология оценки основана на финансовых результатах компаний - владельцев марок, а также факторах, которые могут влиять на стоимость бренда, - географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестпривлекательность отрасли.
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