Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений - Минэкономразвития

Указы президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" в настоящее время не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории страны, подчеркивает Министерство экономического развития и торговли.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", - говорится в заявлении ведомства во вторник.

Согласно ему, Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.

