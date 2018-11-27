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Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений - Минэкономразвития
10:13 27.11.2018 |
Указы президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" в настоящее время не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории страны, подчеркивает Министерство экономического развития и торговли.
"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", - говорится в заявлении ведомства во вторник.
Согласно ему, Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.
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