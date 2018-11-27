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Общий госдолг в октябре сократился на 0,5% до $74,3 млрд
09:16 27.11.2018 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре сократился на 0,5%, или на 0,35 млрд долларов, до 74,32 млрд долларов (по состоянию на 31 октября) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец октября составил 2 093,08 млрд гривен, или 74,32 млрд долларов, против 2 112,95 млрд гривен, или 74,67 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 1 811,43 млрд гривен (64,32 млрд долларов) против 1 827,46 млрд гривен (64,58 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,21 млрд долларов до 37,65 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 5,12 млрд гривен до 751,15 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,67 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 31 октября составил 281,65 млрд гривен, или 10,0 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
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