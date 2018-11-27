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Фискальная служба разъяснила новые правила ввоза авто «на евробляхах»
Государственная фискальная служба (ГФС) в связи с изменениями, принятыми в Налоговом и Таможенном кодексах Украины, разъяснила для украинцев новые правила ввоза автотранспортных средств с иностранной регистрацией.
В частности, как сообщили в пресс-службе ГФС со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента организации таможенного контроля и оформления Анатолия Сербайло, граждане Украины при ввозе транспортного средства в режиме временного ввоза, зарегистрированного за пределами страны, должны оплатить все необходимые таможенные платежи, при этом эти платежи не возвращаются.
В свою очередь, украинцы, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за рубежом, могут ввозить такие автомобили без уплаты таможенных платежей сроком на 60 дней в течение одного года, при условии, что транспортное средство зарегистрировано непосредственно на этого человека.
"Гражданин, который ввозит машину в режиме транзита, платит определенную сумму таможенных платежей на таможне, через которую осуществляется въезд на территорию Украины, а при выезде эта сумма ему возвращается", - цитирует пресс-служба Сербайло.
Кроме того, для тех лиц, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года - до вступления в силу закона, предусмотрен переходный период 180 дней, в течение которого украинцы имеют возможность оформить свои автомобили, находящиеся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
В то же время, оформление происходит в соответствии с временным порядком, который сегодня прорабатывается украинским правительством.
"Граждане, имеющие авто с иностранной регистрацией должны обратиться с регистрационными документами и документом, удостоверяющим право собственности на авто, к таможенному брокеру для оформления этого транспортного средства. На сегодня, до разработки нового порядка, оформление можно осуществить по действующим нормам законодательства", - подчеркнул Сербайло.
В сообщении отмечается, что при этом физическое лицо-владелец автомобиля или лицо, уполномоченное распоряжаться автомобилем, должен заплатить 8500 грн, если это авто находится на территории Украины с нарушением требований таможенных правил, что позволит освободить их от административной ответственности за данное нарушение.
"Пока существует 50-процентная льгота по акцизу, берите документы, обращайтесь в таможню и оформляйте свои машины", - резюмировал Сербайло.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.
В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.
Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.
В связи с принятыми изменениями на западной границе Украины из-за акций протестующих и блокировки путей и пунктов пропуска появились очереди.
Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно, и с каждым годом количество таких транспортных средств увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находятся почти 425,4 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысячи - с нарушением срока пребывания.
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