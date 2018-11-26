Финансовые новости
- |
- 26.11.18
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Капитальные инвестиции за 9 месяцев выросли на 19,9%, - Госстат
19:41 26.11.2018 |
Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в январе-сентябре 2018 года составил 337,0 млрд грн, что на 19,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 73,2% общего объема. Средства государственного бюджета составляют 2,5%, средства местных бюджетов - 7,2%, кредиты банков - 7,0%, средств населения на строительство жилья 7,1%.
Весомые доли капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства - 47,2% всех инвестиций, в здания и сооружения - 42,8%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде одобрить введение военного положения на 30 дней для обеспечения проведения кампании по выборам Президента-2019
|Агрессия на Азове: что Украина будет доказывать в международных судах
|Павел Климкин: Мы считаем, что это война
|Порошенко подписал указ о военном положении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Капитальные инвестиции за 9 месяцев выросли на 19,9%, - Госстат
|Нефть активно дорожает 26 ноября после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $60,6 за баррель
|С 19 по 25 ноября крупнооптовые цены дизельного топлива опустились еще на 1 250 грн
|Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK
|Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом
Это интересно
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах
|Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей
|«Богдан» разработал и изготовил первый украинский электрогрузовик
|Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн