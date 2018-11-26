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Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK
Индекс потребительских настроений (ИПН) в октябре 2018 года составил 56,9, что на 5,7 п. меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.
По данным исследования, индекс текущего положения опустился на 4,5 п., индекс текущего положения опустился на 4,5 п., остановившись на отметке 56. Составляющие этого индекса изменились следующим образом: индекс текущего личного материального положения составил 46,6, что на 2,8 п. ниже сентябрьского уровня этого индекса; индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 6,2 п. и установился на отметке 65,3.
Индекс экономических ожиданий в октябре уменьшился на 6,6 п. и составил 57,5.
В октябре несколько ухудшились ожидания украинцев относительно безработицы: индекс ожидаемой динамики безработицы составил 136,2, это больше показателя прошлого месяца на 2,3 п. Индекс инфляционных ожиданий остался почти неизменным - 190,3, что на 0,1 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,1 п. значение 162,2.
"В октябре индекс потребительских настроений снизился до уровня начала 2018 года. Наибольшее падение испытал индекс ожиданий развития экономики в ближайшем году, что отразилось на снижении индекса целесообразности делать крупные покупки. В то же время потребители откорректировали девальвационные ожидания: индекс ожиданий девальвации уменьшился после резкого роста в августе-сентябре", - комментируют аналитики GfK Ukraine.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем вырос на 1,7%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (до октября 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.
По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.
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