ГФС увеличила сбор ЕСВ на 26,7% до 183,8 млрд гривен в январе-октябре

Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор единого социального взноса (ЕСВ) на 26,7%, или на 38,8 млрд гривен до 183,8 млрд гривен в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В частности, в октябре ГФС собрала 19,9 млрд гривен ЕСВ, что на 4,1 млрд гривен, или на 25,9% больше по сравнению с октябрем прошлого года.

Единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.