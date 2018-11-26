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ГФС увеличила сбор ЕСВ на 26,7% до 183,8 млрд гривен в январе-октябре
09:45 26.11.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор единого социального взноса (ЕСВ) на 26,7%, или на 38,8 млрд гривен до 183,8 млрд гривен в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В частности, в октябре ГФС собрала 19,9 млрд гривен ЕСВ, что на 4,1 млрд гривен, или на 25,9% больше по сравнению с октябрем прошлого года.
Единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.
Как сообщали Українські Новини, за 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.
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