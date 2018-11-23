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Украинские предприятия за 9 мес. уменьшили доналоговую прибыль на 12,4% - Госстат
18:40 23.11.2018 |
Предприятияи организации Украины в январе-сентябре 2018 года уменьшили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 12,4% - до 208,2 млрд грн (в январе-сентябре 2017-го - 237,8 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Согласно ее данным, за этот период предприятия, которые сработали рентабельно, получили 378,218 млрд грн прибыли, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В то же время 29,2% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-сентябре увеличились на 29,9% - до 169,980 млрд грн.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2018г¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за январь-сентябрь 2018, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за январь-сентябрь. 2017, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к январю-сентябрю. 2017,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток, к январю-сентябрю.. 2017,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрь 2018, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрь 2017, %
|Всего
|208238.1
|237767.9
|378218.1
|102.6
|169980.0
|129.9
|29.2
|29.7
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|601.3
|503.3
|864.2
|113.2
|262.9
|100.9
|11.0
|9.9
|Промышленность:
|103790.5
|97335.6
|191316.5
|111.4
|87526.0
|117.7
|31.1
|30.5
|Строительство
|2099.3
|1248.7
|3813.6
|118.5
|1714.3
|87.0
|25.8
|27.2
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|33707.9
|31890.0
|49860.8
|110.6
|16152.9
|122.3
|23.2
|24.2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|–16685.6
|11178.5
|17464.4
|89.4
|34150.0
|408.5
|41.6
|41.0
|Временное размещение и организация питания
|1302.9
|667.2
|1925.0
|154.1
|622.1
|106.9
|33.0
|38.8
|Информация и телекоммуникации
|11853.3
|11003.6
|14629.9
|108.0
|2776.6
|109.0
|29.7
|32.2
|Финансовая и страховая деятельность
|44718.8
|48330.3
|61119.4
|90.9
|16400.6
|86.9
|19.0
|26.3
|Операции с недвижимостью
|–793.0
|1797.3
|6000.7
|90.4
|6793.7
|140.3
|37.8
|35.9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|25514.2
|32617.3
|27364.6
|75.9
|1850.4
|54.2
|27.4
|30.8
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|1417.0
|1917.5
|2687.2
|96.7
|1270.2
|147.3
|33.7
|33.3
|Образование
|15.7
|37.0
|42.1
|80.4
|26.4
|171.0
|36.7
|30.8
|Здравоохранение и социальная помощь
|606.4
|302.0
|812.8
|162.4
|206.4
|104.1
|21.5
|20.8
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|28.1
|–1059.5
|245.4
|103.8
|217.3
|16.8
|40.4
|43.9
|Предоставление других услуг
|61.3
|–0.9
|71.5
|194.2
|10.2
|27.1
|30.0
|34.1
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат Украины
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-сентябрь 2018 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-сентябрь .2018, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-сентябрь. 2017, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к январю-сентябрю. 2017,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток, к январю-сентябрю. 2017,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрь 2018, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрю 2017, %
|Промышленность
|103790.5
|97335.6
|191316.5
|111.4
|87526.0
|117.7
|31.1
|30.5
|Добывающая промышленность
|77063.5
|72943.6
|83649.1
|96.7
|6585.6
|48.4
|24.6
|31.0
|Перерабатывающая промышленность
|21640.2
|20536.1
|88010.6
|126.5
|66370.4
|135.4
|25.6
|25.0
|в том числе
|4697.9
|11908.5
|16649.8
|105.1
|11951.9
|303.3
|31.7
|30.1
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|630.3
|841.2
|884.0
|88.6
|253.7
|162.1
|29.2
|23.2
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|4691.7
|2695.3
|5481.9
|145.7
|790.2
|74.1
|16.0
|20.1
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|25.8
|–2938.4
|3929.7
|216.7
|3903.9
|82.2
|25.9
|48.1
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|–216.4
|1393.6
|2455.7
|61.8
|2672.1
|103.6
|28.0
|21.6
|Производство химической продукции
|2956.1
|2703.7
|3089.5
|112.8
|133.4
|389.3
|22.2
|8.2
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|–12645.6
|4120.2
|7492.2
|123.2
|20137.8
|1026.7
|21.3
|21.4
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|11693.7
|–4914.8
|32143.1
|155.6
|20449.4
|79.9
|21.4
|24.9
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|8761.5
|7143.3
|14133.9
|118.3
|5372.4
|111.7
|25.6
|24.0
|Машиностроение
|1424.3
|1111.5
|1639.4
|140.3
|215.1
|376.6
|21.5
|21.1
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|3088.4
|592.2
|3845.0
|294.8
|756.6
|106.2
|24.0
|23.9
|производство электрического оборудования
|1545.7
|2010.6
|3983.1
|111.3
|2437.4
|155.4
|26.6
|22.8
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|2703.1
|3429.0
|4666.4
|79.1
|1963.3
|79.5
|27.4
|28.1
|производство транспортных средств и оборудования
|1045.2
|–2416.5
|1750.8
|101.4
|705.6
|17.0
|23.9
|27.2
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|6095.3
|4748.4
|18975.0
|126.5
|12879.7
|125.6
|58.1
|57.2
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|–1008.5
|–892.5
|681.8
|110.5
|1690.3
|112.0
|62.5
|56.4
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|103790.5
|97335.6
|191316.5
|111.4
|87526.0
|117.7
|31.1
|30.5
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат УкраиныОфициальный курс НБУ доллара на 23 ноября - 27,745837 грн/$1.
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