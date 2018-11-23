Украинские предприятия за 9 мес. уменьшили доналоговую прибыль на 12,4% - Госстат

Предприятияи организации Украины в январе-сентябре 2018 года уменьшили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 12,4% - до 208,2 млрд грн (в январе-сентябре 2017-го - 237,8 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, за этот период предприятия, которые сработали рентабельно, получили 378,218 млрд грн прибыли, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В то же время 29,2% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-сентябре увеличились на 29,9% - до 169,980 млрд грн.



Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2018г¹





Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за январь-сентябрь 2018, млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за январь-сентябрь. 2017, млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к январю-сентябрю. 2017,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток, к январю-сентябрю.. 2017,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрь 2018, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрь 2017, % Всего 208238.1 237767.9 378218.1 102.6 169980.0 129.9 29.2 29.7 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 601.3 503.3 864.2 113.2 262.9 100.9 11.0 9.9 Промышленность: 103790.5 97335.6 191316.5 111.4 87526.0 117.7 31.1 30.5 Строительство 2099.3 1248.7 3813.6 118.5 1714.3 87.0 25.8 27.2 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 33707.9 31890.0 49860.8 110.6 16152.9 122.3 23.2 24.2 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность –16685.6 11178.5 17464.4 89.4 34150.0 408.5 41.6 41.0 Временное размещение и организация питания 1302.9 667.2 1925.0 154.1 622.1 106.9 33.0 38.8 Информация и телекоммуникации 11853.3 11003.6 14629.9 108.0 2776.6 109.0 29.7 32.2 Финансовая и страховая деятельность 44718.8 48330.3 61119.4 90.9 16400.6 86.9 19.0 26.3 Операции с недвижимостью –793.0 1797.3 6000.7 90.4 6793.7 140.3 37.8 35.9 Профессиональная, научная и техническая деятельность 25514.2 32617.3 27364.6 75.9 1850.4 54.2 27.4 30.8 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 1417.0 1917.5 2687.2 96.7 1270.2 147.3 33.7 33.3 Образование 15.7 37.0 42.1 80.4 26.4 171.0 36.7 30.8 Здравоохранение и социальная помощь 606.4 302.0 812.8 162.4 206.4 104.1 21.5 20.8 Деятельность в сфере культуры и спорта 28.1 –1059.5 245.4 103.8 217.3 16.8 40.4 43.9 Предоставление других услуг 61.3 –0.9 71.5 194.2 10.2 27.1 30.0 34.1





¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат Украины



Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-сентябрь 2018 года¹





Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-сентябрь .2018, млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-сентябрь. 2017, млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к январю-сентябрю. 2017,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток, к январю-сентябрю. 2017,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрь 2018, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-сентябрю 2017, % Промышленность 103790.5 97335.6 191316.5 111.4 87526.0 117.7 31.1 30.5 Добывающая промышленность 77063.5 72943.6 83649.1 96.7 6585.6 48.4 24.6 31.0 Перерабатывающая промышленность 21640.2 20536.1 88010.6 126.5 66370.4 135.4 25.6 25.0 в том числе 4697.9 11908.5 16649.8 105.1 11951.9 303.3 31.7 30.1 производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 630.3 841.2 884.0 88.6 253.7 162.1 29.2 23.2 текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов 4691.7 2695.3 5481.9 145.7 790.2 74.1 16.0 20.1 Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 25.8 –2938.4 3929.7 216.7 3903.9 82.2 25.9 48.1 производство кокса и продуктов нефтепереработки –216.4 1393.6 2455.7 61.8 2672.1 103.6 28.0 21.6 Производство химической продукции 2956.1 2703.7 3089.5 112.8 133.4 389.3 22.2 8.2 Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов –12645.6 4120.2 7492.2 123.2 20137.8 1026.7 21.3 21.4 производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции 11693.7 –4914.8 32143.1 155.6 20449.4 79.9 21.4 24.9 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 8761.5 7143.3 14133.9 118.3 5372.4 111.7 25.6 24.0 Машиностроение 1424.3 1111.5 1639.4 140.3 215.1 376.6 21.5 21.1 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 3088.4 592.2 3845.0 294.8 756.6 106.2 24.0 23.9 производство электрического оборудования 1545.7 2010.6 3983.1 111.3 2437.4 155.4 26.6 22.8 производство машин и оборудования не относящихся к др. группам 2703.1 3429.0 4666.4 79.1 1963.3 79.5 27.4 28.1 производство транспортных средств и оборудования 1045.2 –2416.5 1750.8 101.4 705.6 17.0 23.9 27.2 Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования 6095.3 4748.4 18975.0 126.5 12879.7 125.6 58.1 57.2 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха –1008.5 –892.5 681.8 110.5 1690.3 112.0 62.5 56.4 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 103790.5 97335.6 191316.5 111.4 87526.0 117.7 31.1 30.5





¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат Украины