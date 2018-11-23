Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в III кв. 2018г вырос на 4,8% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению за этот период, составил 24% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2018 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 3%, во втором - на 5,8%, в четвертом квартале 2017 года - на 0,6%, третьем - на 3,1%, втором - на 7,7%, первом – на 14,8%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹:
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 3 кв 2018г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего²
|197055.8
|47385.6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|89176.9
|15211.5
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|606.9
|526.4
|Грузовой железнодорожный транспорт
|5183.5
|96.3
|Другой пассажирский наземный транспорт
|4143.4
|3419.9
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|13501.3
|160.6
|Водный транспорт
|706.5
|10.3
|Авиационный транспорт
|15484.1
|9657.9
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|34456.0
|736.1
|Почтовая и курьерская деятельность
|1814.5
|481.3
|Временное размещение и организация питания
|8168.4
|5517.0
|Временное размещение
|3196.7
|1727.0
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|4971.7
|3790.0
|Информация и телекоммуникации
|35271.5
|10859.7
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|4751.4
|562.3
|Телекоммуникации (электросвязь)
|17367.3
|9931.4
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|13152.8
|366.0
|Операции с недвижимым имуществом
|15983.0
|866.1
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|84.1
|21.6
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|15183.6
|670.0
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|715.3
|174.5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|20048.4
|825.2
|Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|8998.0
|393.8
|Научные исследования и разработки
|2753.2
|26.7
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|8297.2
|404.7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|14985.4
|3747.0
|Аренда, прокат и лизинг
|2324.1
|21.2
|Деятельность по трудоустройству
|1084.5
|17.3
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|2809.9
|1150.0
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|2715.3
|91.6
|Обслуживание зданий и территорий
|4309.5
|2224.8
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|1742.1
|242.1
|Образование
|5726.5
|5315.0
|дошкольное образование
|243.3
|240.1
|начальное образование
|22.4
|22.2
|среднее образование
|382.5
|317.3
|высшее образование
|4675.9
|4453.4
|другие виды образования
|402.4
|282.0
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|5665.3
|4076.2
|Здравоохранение
|5644.4
|4056.8
|Предоставление услуг по уходу и социальной помощи
|20.9
|19.4
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1327.1
|767.0
|Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
|265.6
|80.0
|Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|131.9
|92.3
|Организация азартных игр
|280.4
|280.4
|Деятельность в сфере спорта
|415.4
|221.8
|Организация отдыха и развлечений
|233.8
|92.5
|Предоставление других услуг
|703.3
|200.9
|Ремонт компьютеров и оборудования связи
|205.9
|8.3
|Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
|131.5
|13.9
|Прочие индивидуальные услуги
|365.9
|178.7
Госстат Украины.
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями
2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.