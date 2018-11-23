Минфин планирует ввести трехлетнее бюджетирование до конца 2018 года

Министерство финансов планирует ввести трехлетнее планирование бюджета до конца 2018 года. Об этом сегодня во время брифинга сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"В наших планах ввести его (трехлетнее бюджетирование) еще до конца этого года", - сказала она.

По словам Маркаровой, со следующего понедельника ожидается завершающий этап работы специальной рабочей группы по внедрению среднесрочного бюджетирования.

"С понедельника у нас начинает активно работать, завершать свою работу рабочая группа на базе Комитета по вопросам бюджета по доработке изменений в бюджетного Кодекса относительно внедрения среднесрочного бюджетирования. И я надеюсь, что мы завершим этот год принятием бюджета, который уже принят у нас в рекордно быстрые сроки, а принятием как раз изменений в Бюджетный кодекс и введением трехлетнего бюджетирования", - отметила министр.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

