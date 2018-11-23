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Кабмин определился с главой Экспортно-кредитного агентства
14:04 23.11.2018 |
Кабинет министров Украины назначил Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ПАО Экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Пульваса Игоря Ивановича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества Экспортно-кредитное агентство", - говорится в распоряжении.
Напомним, 7 февраля 2018 года Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития принял решение о создании Экспортно-кредитного агентства и утвердил его учредительные документы.
Согласно закону, в сферу деятельности агентства входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. В частности, основные задачи ЭКА состоят в защите украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования.
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