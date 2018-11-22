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Объем выполненных строительных работ в Украине в октябре увеличился на 4,8% - Госстат
18:49 22.11.2018 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в октябре 2018 года увеличился на 4,8% по сравнению с октябрем 2017 года, в то время как в сентябре-2018 к сентябрю-2017 этот показатель уменьшился на 0,2%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Согласно информации ведомства, объем выполненных строительных работ в октябре-2018 уменьшился на 5,2% по сравнению с сентябрем-2018 (согласно сезонно скорректированным данным - уменьшился на 2,5%), тогда как в сентябре-2018 этот показатель вырос на 4% по сравнению с августом-2018.
В октябре-2018 к октябрю-2017 объем работ возрос во всех сферах строительствах. Согласно нескорректированным данным, рост в жилом строительстве составил 0,3%, в нежилом - 2,5%. Строительство инженерных сооружений выросло на 9,6%.
Кроме того, как сообщает статведомство, в октябре объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с сентябрем вырос на 0,5%, нежилых зданий - на 7%, инженерных сооружений - увеличился на 5,4%.
В январе-октябре-2018 по сравнению с январем-октябрем-2017 падение объемов строительных работ зафиксировано в Киеве и 9 областях Украины, в частности в Луганской (на 28,1%, до 387,9 млн грн), Закарпатской (на 17,2%, до 985,7 млн грн), Николаевской (на 14,9%, до 1,96 млрд грн) и Сумской (на 14,9%, до 929,7 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных стройработ за девять месяцев зафиксирован в Донецкой (на 34,9%, до 3,84 млрд грн), Хмельницкой (на 30,6%, до 2,43 млрд грн) и Одесской (на 27,2%, до 11,76 млрд грн) областях.
В Киеве объем выполненных работ по строительству за девять месяцев упал на 3,7% и составил 22,733 млрд грн.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
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