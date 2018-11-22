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Промпроизводство в Украине выросло после падения месяцем ранее
18:56 22.11.2018 |
Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2018 к октябрю-2017 увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство возросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,6%.
Согласно данным ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев - 2,5%.
В поставке электроэнергии, газа и пара за 10 месяцев рост составил – 1,9%, в перерабатывающей – 1,6% и добывающей промышленности - 2,3%.
Госстат уточняет, что в октябре-2018 к октябрю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 1%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство сократилось на 3,6%., в добывающей промышленности рост составил 5,2%
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в октябре- 2018 по сравнению с октябрем- 2017 выросло на 16%, тогда как в Донецкой области всего лишь на 0,5%.
Что касается остальных областей, то в октябре текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Сумской (на 15%), Николаевской (на 10,8%), Винницкой (на 9,9%), Ривненской (на 8,8%), Ивано-Франковской (на 7,4%), Тернопольской (7,1%), Одесской (на 6,4%), Черновицкой (на 5,8%), Закарпатской (на 5,6%), Харьковской (на 5,2%), Херсонской и Львовской (на 4,7%), Полтавской (на 3,3%), Киевской (1%) областях и в г. Киеве (на 2,3%).
В то же время сокращение наблюдалось в Запорожской (на 3,1%), Житомирской (на 2%), Днепропетровской (на 1,8%), Волынской и Черниговской (на 1,2%) областях.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в октябре 2018г
|октябрь 2018г к сентябрю 2018г, %
|октябрь 2018г к октябрю 2017г, %
|январь-октябрь 2018г к январю-октябрю 2017г, %
|Справочно январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016
|Промышленность всего
|110.0
|101.4
|101.8
|100.4
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|109.6
|102.1
|101.8
|101.4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|105.0
|105.2
|102.3
|93.8
|- добыча каменного и бурого угля
|105.3
|114.2
|103.8
|82.9
|- добыча сырой нефти и природного газа
|105.5
|107.5
|102.4
|100.1
|- добыча металлических руд
|106.1
|102.5
|102.7
|92.9
|Перерабатывающая промышленность
|111.3
|101.0
|101.6
|104.8
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|123.2
|99.7
|98.3
|104.2
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|103.1
|94.1
|97.1
|108.4
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103.1
|97.7
|101.5
|106.0
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|108.3
|105.4
|103.8
|83.8
|Производство химических изделий и химической продукции
|94.8
|98.2
|124.4
|112.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|114.0
|112.1
|100.1
|104.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|103.5
|105.0
|99.4
|108.4
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|102.7
|98.8
|101.6
|99.4
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|107.2
|99.7
|103.3
|107.6
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|81.3
|88.1
|92.2
|110.2
|производство электрического оборудования
|95.3
|72.4
|88.4
|97.2
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|113.0
|107.2
|102.1
|106.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|112.1
|108.0
|114.3
|114.8
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|117.7
|112.2
|104.7
|111.7
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|113.1
|96.4
|101.9
|94.4
Данные: Госстат
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