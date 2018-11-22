Промпроизводство в Украине выросло после падения месяцем ранее

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2018 к октябрю-2017 увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство возросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

Согласно данным ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев - 2,5%.

В поставке электроэнергии, газа и пара за 10 месяцев рост составил – 1,9%, в перерабатывающей – 1,6% и добывающей промышленности - 2,3%.

Госстат уточняет, что в октябре-2018 к октябрю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 1%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство сократилось на 3,6%., в добывающей промышленности рост составил 5,2%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в октябре- 2018 по сравнению с октябрем- 2017 выросло на 16%, тогда как в Донецкой области всего лишь на 0,5%.

Что касается остальных областей, то в октябре текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Сумской (на 15%), Николаевской (на 10,8%), Винницкой (на 9,9%), Ривненской (на 8,8%), Ивано-Франковской (на 7,4%), Тернопольской (7,1%), Одесской (на 6,4%), Черновицкой (на 5,8%), Закарпатской (на 5,6%), Харьковской (на 5,2%), Херсонской и Львовской (на 4,7%), Полтавской (на 3,3%), Киевской (1%) областях и в г. Киеве (на 2,3%).

В то же время сокращение наблюдалось в Запорожской (на 3,1%), Житомирской (на 2%), Днепропетровской (на 1,8%), Волынской и Черниговской (на 1,2%) областях.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в октябре 2018г

октябрь 2018г к сентябрю 2018г, % октябрь 2018г к октябрю 2017г, % январь-октябрь 2018г к январю-октябрю 2017г, % Справочно январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016 Промышленность всего 110.0 101.4 101.8 100.4 Добывающая и перерабатывающая промышленность 109.6 102.1 101.8 101.4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 105.0 105.2 102.3 93.8 - добыча каменного и бурого угля 105.3 114.2 103.8 82.9 - добыча сырой нефти и природного газа 105.5 107.5 102.4 100.1 - добыча металлических руд 106.1 102.5 102.7 92.9 Перерабатывающая промышленность 111.3 101.0 101.6 104.8 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 123.2 99.7 98.3 104.2 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 103.1 94.1 97.1 108.4 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 103.1 97.7 101.5 106.0 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 108.3 105.4 103.8 83.8 Производство химических изделий и химической продукции 94.8 98.2 124.4 112.9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 114.0 112.1 100.1 104.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 103.5 105.0 99.4 108.4 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 102.7 98.8 101.6 99.4 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 107.2 99.7 103.3 107.6 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 81.3 88.1 92.2 110.2 производство электрического оборудования 95.3 72.4 88.4 97.2 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 113.0 107.2 102.1 106.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 112.1 108.0 114.3 114.8 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 117.7 112.2 104.7 111.7 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 113.1 96.4 101.9 94.4

Данные: Госстат