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Рада разрешила направлять господдержку АПК на зерновозы и оборудование для биоэтанола и э/э из биомассы
19:11 22.11.2018 |
Верховная Рада внесла правки в Бюджетный кодекс, которыми разрешила сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% направляемой им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы.
Соответствующую редакцию правки №161 зачитал под стенограмму народный депутат Олег Кулинич (группа партии "Видродження"), а затем спикер парламента Андрей Парубий подчеркнул, что законопроект голосуется с этой правкой именно в такой редакции.
В настоящее время Бюджетный кодекс предусматривает, что в 2018 году 15%, а в 2019 году – 20% господдержки сельхозпроизводителей используется сельхозтоваропроизводителями для закупки у отечественных производителей сельхозтехники и оборудования. В новой проголосованной редакции этой нормы "20%" заменено на "до 20%".
Группа депутатов, в которую входил О.Кулинич, первоначально правкой 161 предлагала закрепить в Бюджетном кодексе ежегодный объем господдержки агропромышленного комплекса в 2020-2025 гг на уровне не менее 1,5% годового выпуска сельскохозяйственной продукции, тогда как в настоящее время такой объем предусмотрен в размере 1% на 2017-2021 годы. Однако в такой редакции правка 161 не прошла, а взамен О.Кулинич зачитал другую ее редакцию.
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