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Рада приняла 1-й документ из "бюджетного пакета" - правки в Бюджетный кодекс
Верховная Рада в четверг приняла законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который вместе с правками в Налоговый кодекс входит в так называемый "бюджетный пакет".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ поддержали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
По словам главы подкомитета по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений Бюджетного кодекса Константина Ищейкина, представлявшего документ, он предполагает расширение возможностей для осуществления местных внешних заимствований, устанавливая соответствующие полномочия отдельно для городских и областных бюджетов.
Закон также урегулирует вопрос целевого использования рентной платы на специальное использование лессовых ресурсов на охрану и защиту лесов, а также дает полномочия Счетной палате осуществлять аудиты местных бюджетов в части выполнения ими делегированных полномочий.
В ходе обсуждения документа возник спор вокруг финансирования предприятий, находящихся в ведении Национальной академии наук Украины: Бюджетный комитет и фракции коалиции предлагали отчислять часть прибыль таких предприятий в госбюджет на общих основаниях, тогда как оппозиционные фракции Радикальной партии и "Батькивщины", а также группа "Видродження" настаивали на том, чтобы оставить эту прибыль этим предприятиям. В результате парламент согласился до 2023 года оставлять эти средства государственным унитарным предприятиям в ведении НАНУ, чтобы они направляли их исключительно на научную деятельность, инновации и расширение собственной материально-технической базы.
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