Технику онлайн покупает более 55% украинцев, 30% покупает одежду и обувь - исследование «Google Украина»

Согласно исследованию, проведенному компанией IPSOS по заказу "Google Украина", более половины украинцев предпочитает покупать технику онлайн, при этом одежду и обувь онлайн покупает всего треть потребителей.

Как отмечается в презентации компании "Google Украина" по итогам проведенного исследования, для планирования покупок одежды и обуви украинцы активно используют интернет: 30% покупок было совершено в интернете, при этом 39% оффлайн-покупателей пользовались онлайн-ресурсами при планировании покупки.

Среди поисковых систем в Украине доля использования Google при поиске одежды и обуви составила 96%.

Покупающих одежду и обувь 28% украинцев относятся к категории ROPO (research online - pushcase offline). 64% считают основным препятствием к онлайн-покупке одежды/обуви отсутствие возможности ее примерить, 40% удобнее зайти в ближайший магазин, а 38% не готовы ждать доставку.

По данным исследования, 82% покупок одежды/обуви в Украине было совершено через веб-сайт и оплачено заранее (59%). При этом каждый третий заказ был размещен и оплачен при помощи мобильного устройства.

В категории телевизоров 50% покупок было совершено в течение недели после принятия решения о приобретении, 50% клиентов начинали с онлайн-поиска в Google. На втором месте - консультации в магазине и сравнение цен (48% опрошенных), на третьем - сайт производителя или магазина (44%). При этом 56% покупок телевизоров было проведено онлайн. Из оффлайн-покупателей доля ROPO составила 35%. Основным препятствующим покупке барьером считается невозможность лично протестировать телевизор перед ее осуществлением.

К покупке ноутбука 38% опрошенных пользователей готовятся более месяца, 22% - от недели до 30 дней, 21% - от нескольких дней до недели и только 19% совершают спонтанные покупки.

Наиболее востребованными источниками информации о ноутбуках являются сайты сравнения цен (51%), поисковые системы (50%), сайты магазинов и производителей (48%).

Более половины пользователей покупает ноутбуки онлайн (55%). Доля ROPO-покупателей в этой категории составляет 36%.

В целом по итогам исследования более 70% опрошенных указали, что для онлайн-покупок все еще удобнее пользоваться не смартфонами, а другими устройствами. В то же время для поиска информации о покупке более 70% респондентов использовали смартфон из-за его удобства.

Исследование проводилось в мае-июне 2018 года путем онлайн-опроса. Выборка составила 1200 чел.

Как сообщалось, в августе компания Google запустила сервис "Товарные объявления Google" (Google Shopping) в Украине.

Google Shopping - рекламное решение, направленное на улучшение пользовательского опыта, позволяющее отслеживать покупки, сравнивать различные продукты, их функции и цены, а затем непосредственно связываться с продавцами для совершения покупки.

По данным группы компаний EVO (маркетплейсы Prom.ua и Bigl.ua), наибольшим спросом среди онлайн-покупок у украинцев пользуются одежда и обувь (первое место) техника и электроника (второе место), косметика и парфюмерия (третье место), а также книги, товары для хобби и подарки (настольные игры, букеты из воздушных шаров, товары для рукоделия и т. д).