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Инициатива по изменению начисления ЕСВ противоречит налоговым реформам – Минэкономразвития
09:11 22.11.2018 |
Министерство экономического развития и торговли считает, что инициатива Министерства социальной политики об изменении механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ) противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся в стране со времен Евромайдана.
Об этом сказал журналистам первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
"Было бы странным, если бы Министерство экономики относилось к таким инициативам позитивно. Тогда бы следовало задать вопрос, на чьей стороне мы играем. Мне кажется, что данная инициатива противоречит той логике налоговых реформ, которые проводятся со времен Майдана", - сказал он.
По его словам, Минэкономразвития удивлено инициативой Минсоцполитики ещё и потому, что есть технические проблемы, связанные с тем, что предлагается повысить ставку ЕСВ для очень незначительного количества именно высокооплачиваемых работников.
"Если ещё можно дискутировать относительно того, приведет ли увеличение ставки ЕСВ к тому, что массово работников где-то на заводах будут переводить на какие-то схемы, то если мы говорим об одном директоре, который получает высокую зарплату, то есть множество разных вариантов с ФОПами или консультационным договорами, которые помогут этого избежать", - сказал он.
"Находить средства можно разными способами, и нам кажется, что сейчас этот способ не является оптимальным", - добавил Нефедов.
При этом он считает, что инициатива Минсоцполитики ещё будет обсуждаться и в итоге будет найден какой-то компромиссный вариант.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на прошлой неделе предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления Единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тысяч гривень с 55,8 тысячи гривень) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.
Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.
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