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В Украине завершили сезон ремонта дорог
Впервые за годы независимости Украины сезон строительства и ремонта дорог завершен в конце октября - начале ноября, что соответствует европейским стандартам.
Об этом сообщил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства в среду.
«Строительный сезон завершен. Впервые за годы независимости Украины строительный сезон завершен в конце октября - начале ноября. Это европейский уровень», - сказал Новак.
По его словам, в этом году при выполнении работ «Укравтодор» придерживался маршрутного принципа. «Наша стратегическая цель - до 2022 года соединить качественными дорогами все областные центры страны», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что за 2018 год планировалось отремонтировать 4 тыс. км дорог всех значений. Однако, скорее всего, будет отремонтировано 3,5 тыс. км, так как в этом году не сработал таможенный эксперимент и не получены средства от спецконфискации.
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