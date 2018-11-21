Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Wizz Air возобновит работу украинской дочки в 2019г, направит на расширение флота $2,5 млрд
10:56 21.11.2018 |
Венгерский лоу-кост Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, сообщает авиакомпания.
"Визз Эйр Украина" имеет целью получить лицензию украинского авиаперевозчика уже в следующем, 2019 году", - говорится в сообщении.
По итогам встречи президента Украины Петра Порошенко и генерального директора Wizz Air Джозефа Варади стороны пришли к согласию относительно того, что возобновление деятельности "Визз Эйр Украина" способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли, обеспечивая высокоэффективные с точки зрения затрат и качества предложения для путешествий.
"В подтверждение нашей приверженности Украине и в ответ на высокий спрос потребителей Wizz готова в ближайшее время существенно увеличить объем инвестиций в страну. В том числе, речь идет о возобновлении работы нашей украинской дочерней компании "Визз Эйр Украина", и здесь мы рассчитываем на необходимую поддержку от представителей украинской власти" - цитируется в сообщении генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади.
Компания планирует инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.
"Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год к 2025 году", - подчеркивают в Wizz Air.
По мнению руководства авиакомпании, возобновление работы "Визз Эйр Украина" позволит создать около 6 тыс. локальных рабочих мест как прямых, так и в смежных отраслях, будет стимулировать значительное развитие украинского туризма и сферы услуг.
При этом в компании отмечают, что возобновление полетов "Визз Эйр Украина" позволит расширить сеть ее лоу-кост-маршрутов в/из Украины.
Wizz Air закрыла украинскую дочку "Визз Эйр Украина" в 2015 году, продолжив обслуживание рейсов из страны венгерской авиакомпанией. Решение о закрытии украинской "дочки" в руководстве авиакомпании-лоукостера объяснили нестабильной ситуацией на востоке Украины и девальвацией гривни. Позже авиакомпания несколько раз отмечала возможность возобновления работы ее "дочки" после стабилизации ситуации и в случае роста спроса на авиаперевозки в стране.
Как сообщалось, ирландский лоу-кост-авиаперевозчик Ryanair в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины, а также за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел.
Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Авиакомпания предлагает перелеты по 41 маршруту в 12 стран из трех украинских городов - Киева, Львова и Харькова.
Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.
Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
|Голубые мечты Путина. Что означает запуск «Турецкого потока»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Максимальная цена газа для промпотребителей составила 15,2 тыс. гривен/тыс. куб. м в октябре, - НКРЭКУ
|Цена нефти WTI 21 ноября растет уже на 2% после обвала накануне
|Первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт установят на горе Карачун
|Цены на АЗС падают вторую неделю подряд
|Розничные цены СУГ начали реагировать на обвал на оптовом рынке
|Украина создала лучшие за 15 лет условия для бизнеса – глава Украинско-немецкой торговой палаты
Это интересно
|Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
|Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
|Топ-5 проблем виртуальной реальности
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности