Транспортные предприятия Украины за 10 мес. незначительно сократили перевозку грузов - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2018 года сократили перевозку грузов на 1,2% по сравнению с январем-октябрем 2017 года – до 516,1 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,5% - до 276,3 млрд ткм.

Согласно статданным, за 10 месяцев железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 222,8 млн тонн грузов, что на 3,4% меньше, чем в январе-октябре 2017 года.

Перевозки каменного угля снизились на 3,6%, нефти и нефтепродуктов - на 11,8%, зерна и продуктов перемола - на 12,1%, цемента - на 3,6%, строительных материалов – на 9,5%, лесных грузов - на 11,3%, кокса - на 2,4%, черных металлов - на 2,5%, химических и минеральных удобрений на 2,1%. Вместе с тем перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 3%, перевозки лома черных металлов остались на уровне января-октября 2017 года.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 45% - по сравнению с январем-октябрем 2017 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 0,1%.

В январе-октябре-2018 по сравнению с январем-октябрем-2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом на 4,8% - до 88,8 млн тонн. Перекачка газа сократилась на 5,6%, нефти - на 4,3%. Транзит газа сократился на 6,9%, нефти - на 5,4%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 34,0% и на 29,5%.



Грузовые перевозки в Украине в январе-октябре 2018 г.: