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Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 10 мес. снизились в 3 раза - Госстат
18:37 20.11.2018 |
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-октябре 2018 года составила 1,164 млрд грн, что в 3 раза (или на 2,328 млрд грн) ниже показателя января-октября 2017 года.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 3 млн 865,9 тыс. домохозяйств, что на 52,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в октябре-2018 увеличился на 57,8% по сравнению с октябрем-2017 и составил 538,9 грн.
Согласно данным статведомства, в октябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 1 млн 497,1 тыс. домохозяйств, что на 42,8% меньше, чем в сентябре.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.
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