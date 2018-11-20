Оборот розничной торговли Украины в январе-октябре 2018г вырос на 5,4% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-октябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,4% по сравнению с январем-октябрем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Оборот розничной торговли в октябре-2018 по сравнению с сентябрем текущего года вырос на 2%, с октябрем-2017 - на 5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 27%), Донецкой (на 12,9%), Закарпатской (на 11,5%) и Полтавской (11,4%) областях.