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Ryanair может открыть в Украине ИT-хаб и сервисный центр
16:45 20.11.2018 |
Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair рассматривает Украину как входящую в ТОП-3 перспективных стран для создания ИТ-хаба в 2019 году.
Об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник.
"Мой коллега-инженер сейчас посещает несколько городов Украины, мы рассматриваем возможность в перспективе открыть ИТ-центр в Украине. А по достижению критической массы перелетов рассматриваем возможность открытия мощностей по ремонту и обслуживанию самолетов в вашей стране", - заявил он.
В то же время он отметил, что переговоры уже ведутся с аэропортами Одессы, Херсона и Харькова.
По словам Д.О'Брайена, Ryanair также рассматривает возможность начала полетов из региональных аэропортов Украины, однако это вопрос "нескольких лет".
"Зимой 2019 года мы получим 40-50 самолетов и тогда будем говорить о новых городах в Украине", - отметил он.
Ранее, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко он заявил, что Ryanair учредит в Украине должность технического директора для работы над перспективой создания в нашей стране ИТ-хаба, который может стать четвертым по величине в Европе.
Как сообщалось, Ryanair планируют до 2023 года инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов.
Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно - в Великобританию, а в 2019 году намерена открыть еще пять направлений из Киева.
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