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Урожай зерновых уже побил исторический рекорд
12:40 20.11.2018 |
Урожай зерновых в Украине в этом году уже превысил исторический максимум 2016 года.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
По состоянию на 19 ноября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,3 млн га (или 96% к прогнозу) и намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц /га (в 2017 - 41,8 ц/га).
"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем больше чем 66 млн тонн, что уже превосходит предыдущий высокий показатель 2016 года", - прокомментировал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 млн тонн.
На сегодня кукуруза обмолочена на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 - 52,3 ц/га), которая также является самым высоким достижением в истории независимого государства.
Кроме того, впервые будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника.
По состоянию на 19 ноября, подсолнечник обмолочен на площади 6,0 млн га или 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 - 20,1 ц/га).
Соя собрана с площади 1,7 млн га или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 - 19,2 ц/га).
Напомним, по состоянию на 23 октября украинские аграрии посеяли озимых зерновых на площади 6,8 млн га (95%) при прогнозируемой площади 7,2 млн га.
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