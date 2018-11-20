В Украине впервые за времена независимости построят аэропорт

В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое. Первый транш составит 200 млн грн, а реализовать проект намерены в течение двух лет.

Об этом, как пишет ЦТС, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Долгожданное известие, в 2019 году мы начнем строительство первого нового! аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днипром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт", - написал чиновник на своей странице в Facebook.

"Это правильное стратегическое решение для страны - построить новые воздушные ворота для Днипра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо", - добавил Омелян.

До этого заявления, как писал ЦТС, с анонсом строительства новой воздушной гавани в Соленом выступил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов. Он проинформировал, что в проект госбюджета внесли правку, которой хотят получить 1 млрд грн на реализацию проекта. Рабочее название аэропорта - Приднепровье.

"Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов. Это масштабный проект - это шаг в цивилизованное будущее двух регионов", - написал Глеб Прыгунов у себя в Facebook.

Поселок Соленое находится в 30 км по прямой от центра Днипра, и в 40 км - от центра Запорожья. В 5 км от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днипро-Запорожье.

Отметим, что в данный момент в аэропорту Запорожье ведется строительство нового пассажирского терминала. Сейчас здесь устанавливаются внутренние стенки и перегородки, проводится остекление, которое намерены завершить в декабре. После чего приступят к внутренним отделочным работам. Как планируется, терминал будет способен пропускать 400 пассажиров в час - 250 международных и 150 внутренних.

Аэропорт Запорожье в 2017 году обслужил 348,4 тыс. пассажиров, что на 27% больше, чем в 2016 году.

Что касается аэропорта в Днипре, то терминал аэропорта сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса - в государственной. Такой статус и подход к работе собственника терминала сдерживают развитие воздушной гавани. За последние три года это авиационное предприятие сократило свой пасажиропоток с 346 тыс. человек в 2015 году до 276,9 тыс. человек в 2017 году.

Харьковский бизнесмен, бенефициар группы DCH Александр Ярославский заявлял, что готов выделить на новый аэровокзальный комплекс аэропорта в Днипре 60-70 млн долл. По расчетам Ярославского полностью реализовать проект можно в течение 2,5-3 лет. Озвучивалась такая модель строительства аэропорта: аэровокзальный комплекс строит группа DCH, тогда как реконструкция (речь шла тогда о действующем аэропорте. - ЦТС) аэродрома (ВПП и перроны) находится в ведении государства.

Напомним, что на строительство нового аэропорта в Украине министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян намекал еще в феврале текущего года.