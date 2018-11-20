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Минфин доработал проект госбюджета-2019 и направил его в Раду
09:52 20.11.2018 |
Министерство финансов доработало проект государственного бюджета на 2019 год и направило его в Верховную Раду.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен.
Расходы проекта госбюджета на 2019 предусмотрены в сумме 1 112, 1 млрд гривен.
Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 89 989,3 млн гривен.
Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко 2-му чтению, являются: учет позиции бюджетных выводов об увеличении на 2 млрд гривен перечисления Нацбанком средств в госбюджет; пересмотр отдельных доходов, в частности налога на прибыль предприятий (увеличен на 2,9 млрд гривен) за счет уточненных ожидаемых поступлений налога в 2018 году, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа (увеличен на 9 млрд гривен) за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии и собственных поступлений бюджетных учреждений (увеличен на 1,4 мрлд гривен).
Также в документе учтен дополнительный ресурс в связи с принятием закона относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№ 8487) (+1 млрд гривен).
Расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 предусмотрены в сумме 211,9 млрд гривен (из них государственные гарантии - 5 млрд гривен).
В проекте госбюджета на 2019 также предусмотрен ресурс на строительство новых дорог, на что будет направлено 55 млрд гривен, в том числе - 50,4 млрд гривен из Дорожного фонда и 4,6 млрд гривен благодаря привлечению средств международных доноров.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена рассмотреть проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении 22 ноября.
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