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Промышленность увеличила потребление газа на 12,5%
14:12 16.11.2018 |
Потребление природного газа промышленными предприятиями по итогам первых трех кварталов 2018 г. составило 8,1 млрд куб. м, что на 12,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности.
Общее потребление газа в стране за этот период увеличилось на 1,4% - до 22,1 млрд куб. м. Промышленность покупает природный газ по нерегулируемым государством рыночным ценам и является единственным ликвидным сегментом украинского рынка газа. Доля промышленного потребления газа по итогам 9 месяцев 2018 г. составила около 36,7% против 33% в аналогичный период 2017 г.
Напомним, промышленное потребление газа резко обвалилось в 2014 г. с началом военных действий на востоке Украины. В 2013 г. промышленность потребила 20,02 млрд куб. м или 39,7% от всего потребления по стране, в 2014 г. - 14,13 млрд куб. м (34,8%), в 2015 г. - 11,42 млрд куб. м (33,8%), в 2016 г. - 9,6 млрд куб. м (29,7%), 2017 г. - 10,8 млрд куб. м (33,5%).
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