Морпорты Украины за 10 мес. сократили перевалку грузов на 0,7%

Морские порты Украины в январе-октябре 2018 года перевалили 108 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно сообщению на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ), за этот период морпорты приняли и отправили 9,613 тыс. судов, что на 166 ед. (1,7%) ниже аналогичных показателей 2017 года.

"По итогам 10 месяцев продолжает улучшаться ситуация с перевалкой основных групп товаров - зерновых, железорудного сырья и металлопродукции, сейчас составляющих более 60% грузооборота украинских портов", - отмечается в тексте сообщения.

В то же время АМПУ фиксирует снижение объемов перевалки украинскими портами по двум из трех основных групп товаров: по зерну - на 5,37% (30,8 млн тонн), железорудному сырью - на 1,31% (22,86 млн тонн).

В целом в январе-октябре 2018 года перевалка экспортных грузов в морпортах Украины составила 78,68 млн тонн, что на 3,8% меньше против аналогичного периода 2017 года. При этом наблюдается увеличение экспортных поставок черных металлов - 12,4 млн тонн (рост на 9,2%); из них: 7,2 млн тонн - металлопрокат (спад на 2,26%), 2,4 млн тонн - чугун (рост на 33,65%).

Перевалка импортных грузов выросла на 18,95% - до 18,9 млн тонн. Позитивную динамику по импорту показывают руды цветных металлов (рост на 21,26%), перевалка которых составила 6,2 млн тонн, негативную - импорт угля - 4,4 млн тонн (спад на 2,65%).

В январе-октябре в морских портах страны возросла переработка грузов в контейнерах - до 683,7 тыс. TEU, что на 42,5% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот транзитных грузов составил 8,6 млн тонн - на 11% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, как сообщается, с января по октябрь 2018 года перевезено более 508,1 тыс. пассажиров (внутренние - 463,89 тыс. чел.; иностранные - 44,2 тыс. чел.). Большинство пассажиров воспользовалось услугами водного транспорта в портах Одесса и Херсон.

За 10 месяцев 2018 года по р.Днепр осуществлено 14,68 тыс. судопроходов, что на 1067 ед., или на 7,8%, больше, чем годом ранее.

Общий объем перевозки грузов по Днепру составил 7,8 млн тонн, из них: 1,1 млн. тонн металлопродукции (рост на 7,8%), 2,1 млн тонн зерновых (рост на 3,4%), 59,9 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 39,6%), 4,6 млн тонн строительных материалов (рост на 28%) и других грузов. Также было перевезено 35 TEU, что в 43 раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, морские порты Украины в январе-сентябре 2018 года перевалили 95,9 млн тонн грузов, что на 1,7% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года. Морпорты приняли и отправили 8,674 тыс. судов (на 78 ед. больше).