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За 9 месяцев доходы крупных налогоплательщиков увеличились на 10,2% до 3 616 млрд гривен
15:43 15.11.2018 |
В январе-сентябре доходы крупных налогоплательщиков увеличились на 10,2% до 3 616 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.
За 9 месяцев объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 3 616 млрд гривен, что на 334 млрд гривен, или 10,2%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Доходы крупных налогоплательщиков составляют почти 61% от объема доходов по Украине в целом.
Плательщики офиса обеспечивают более 79% начисления налога на прибыль от общих начислений по стране.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре текущего года крупные налогоплательщики увеличили уплату единого социального взноса (ЕСВ) в госбюджет на 31,8%, или на 10 млрд гривен, до 41,2 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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