Brains & grains: чем Украина привлекает зарубежных инвесторов, – Financial Times

Западные эксперты и бизнесмены оценивают перспективы Украины осторожно, но все же позитивно. А крупные компании и инвестфонды не прекращают свои проекты в стране, несмотря на военный конфликт с Россией.

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times.

Журналисты издания приводят пример Андрея Ставницера. Совладелец компании ТИС ("Трансинвестсервис"), крупнейшего частного портового оператора в Украине со штатом около 4 000 человек, сейчас развивает проект SD Capital. Это инвестиционный фонд, привлекающий инвесторов в растущую на 3,8% в год украинскую экономику.

Еще один его проект - зерновой терминал для экспорта 5 млн тонн зерна в год. Терминал Ставницер строит совместно с крупнейшим американским импортером сельскохозяйственной продукции Cargill. В проект привлечено 150 млн долларов инвестиций, в том числе от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК).

Ставницер также создал совместное предприятие с DP World, мировым портовым гигантом. Украинская компания оперирует буксирами в Черном море. Ставницер называет этот проект "первым шагом к большому сотрудничеству".

Фонд SD Capital нацелен на портфельные инвестиции. "Мы можем в буквальном смысле взять инвестора за руку и сопроводить через препятствия коррупции и бюрократию украинской судебной системы до точки, где проекты на самом деле реализуются. Поэтому мы называемся SD - Shuttle Diplomacy", - заявил Ставницер.

"Мы подписали сделку о создании совместного предприятия с Cargill, когда на улицах Киева стреляли", - сказал он, имея в виду революцию 2014 года против режима Виктора Януковича.

Вскоре после этого завод по переработке семян подсолнечника Cargill в Донецке был захвачен поддерживаемыми Россией боевиками. Это, однако, не остановило американскую компанию от дальнейших инвестиций в Украину. "Война - не самый большой риск с точки зрения иностранных инвесторов. Гораздо больше внимания они уделяют рискам, связанным с несовершенством судебной системы", - подчеркнул Ставницер.

Новое поколение управленцев и топ-менеджеров в Украине подчеркивает, что иностранные инвесторы нуждаются в локальной экспертизе и тщательной проверке, отмечают журналисты Financial Times. Поучительный пример - агрохолдинг "Мрия". В 2007 году иностранцы инвестировали в одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний Украины, но в итоге попали в многолетние юридические споры и процесс реструктуризации долга. В этом году компания была продана.

"Как развивающаяся страна, Украина остается привлекательной для тех институциональных инвесторов, которые могут позволить себе функционировать в условиях более высоких рисков", - отметил Виталий Майнарович, корпоративный юрист и фондовый специалист компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Компания SD Capital уже привлекла 50 млн долларов из 150-200 млн долларов, на которые компания нацелена. Ключевой фокус интереса SD Capital - сельское хозяйство и переработка пищевых продуктов.

Другие отрасли также интересны для инвесторов, продолжают журналисты газеты. Елена Кошарна, исполнительный директор Horizon Capital, утверждает, что IT и производство уже рассматриваются как "горячие" сектора, а электронная торговля, здравоохранение и возобновляемая энергия становятся все более интересными. В Horizon Capital инвестировано 800 млн долларов, большую часть которых вложили 40 американских и европейских компаний.

"Сознательные инвесторы осознают возможности Украины, которые основываются на ее конкурентных преимуществах в мозгах, руках и зерне", - говорит Кошарна.

В статье также говорится о рисках инвестирования в Украину. Среди них - потенциальная смена власти на грядущих выборах и аннексия Крыма, из-за которой Москва дестабилизирует торговые потоки в украинские порты Азовского моря.

Несмотря на близость Украины к России, Амин Раджан, генеральный директор Create-Research, считает возможным направлять в украинскую экономику до 0,2% портфельных размещений. По его словам, новые бизнесы, возглавляемые поколением перспективных предпринимателей, помогут привлечь инвестиции в страну.