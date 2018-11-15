Финансовые новости
- |
- 15.11.18
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Brains & grains: чем Украина привлекает зарубежных инвесторов, – Financial Times
09:24 15.11.2018 |
Западные эксперты и бизнесмены оценивают перспективы Украины осторожно, но все же позитивно. А крупные компании и инвестфонды не прекращают свои проекты в стране, несмотря на военный конфликт с Россией.
Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times.
Журналисты издания приводят пример Андрея Ставницера. Совладелец компании ТИС ("Трансинвестсервис"), крупнейшего частного портового оператора в Украине со штатом около 4 000 человек, сейчас развивает проект SD Capital. Это инвестиционный фонд, привлекающий инвесторов в растущую на 3,8% в год украинскую экономику.
Еще один его проект - зерновой терминал для экспорта 5 млн тонн зерна в год. Терминал Ставницер строит совместно с крупнейшим американским импортером сельскохозяйственной продукции Cargill. В проект привлечено 150 млн долларов инвестиций, в том числе от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК).
Ставницер также создал совместное предприятие с DP World, мировым портовым гигантом. Украинская компания оперирует буксирами в Черном море. Ставницер называет этот проект "первым шагом к большому сотрудничеству".
Фонд SD Capital нацелен на портфельные инвестиции. "Мы можем в буквальном смысле взять инвестора за руку и сопроводить через препятствия коррупции и бюрократию украинской судебной системы до точки, где проекты на самом деле реализуются. Поэтому мы называемся SD - Shuttle Diplomacy", - заявил Ставницер.
"Мы подписали сделку о создании совместного предприятия с Cargill, когда на улицах Киева стреляли", - сказал он, имея в виду революцию 2014 года против режима Виктора Януковича.
Вскоре после этого завод по переработке семян подсолнечника Cargill в Донецке был захвачен поддерживаемыми Россией боевиками. Это, однако, не остановило американскую компанию от дальнейших инвестиций в Украину. "Война - не самый большой риск с точки зрения иностранных инвесторов. Гораздо больше внимания они уделяют рискам, связанным с несовершенством судебной системы", - подчеркнул Ставницер.
Новое поколение управленцев и топ-менеджеров в Украине подчеркивает, что иностранные инвесторы нуждаются в локальной экспертизе и тщательной проверке, отмечают журналисты Financial Times. Поучительный пример - агрохолдинг "Мрия". В 2007 году иностранцы инвестировали в одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний Украины, но в итоге попали в многолетние юридические споры и процесс реструктуризации долга. В этом году компания была продана.
"Как развивающаяся страна, Украина остается привлекательной для тех институциональных инвесторов, которые могут позволить себе функционировать в условиях более высоких рисков", - отметил Виталий Майнарович, корпоративный юрист и фондовый специалист компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Компания SD Capital уже привлекла 50 млн долларов из 150-200 млн долларов, на которые компания нацелена. Ключевой фокус интереса SD Capital - сельское хозяйство и переработка пищевых продуктов.
Другие отрасли также интересны для инвесторов, продолжают журналисты газеты. Елена Кошарна, исполнительный директор Horizon Capital, утверждает, что IT и производство уже рассматриваются как "горячие" сектора, а электронная торговля, здравоохранение и возобновляемая энергия становятся все более интересными. В Horizon Capital инвестировано 800 млн долларов, большую часть которых вложили 40 американских и европейских компаний.
"Сознательные инвесторы осознают возможности Украины, которые основываются на ее конкурентных преимуществах в мозгах, руках и зерне", - говорит Кошарна.
В статье также говорится о рисках инвестирования в Украину. Среди них - потенциальная смена власти на грядущих выборах и аннексия Крыма, из-за которой Москва дестабилизирует торговые потоки в украинские порты Азовского моря.
Несмотря на близость Украины к России, Амин Раджан, генеральный директор Create-Research, считает возможным направлять в украинскую экономику до 0,2% портфельных размещений. По его словам, новые бизнесы, возглавляемые поколением перспективных предпринимателей, помогут привлечь инвестиции в страну.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опасность для Украины: Зачем Путин сбивает ракеты из С-400 в Крыму
ТОП-НОВОСТИ
|Екатерина Рожкова: Что происходит на рынке розничного кредитования
|Курс доллара на межбанке 14 ноября продолжил терять позиции
|Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»
|Рост ВВП Украины в III кв.-2018 замедлился до 2,8% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В октябре официальный уровень безработицы сохранился на 1,1%
|Brains & grains: чем Украина привлекает зарубежных инвесторов, – Financial Times
|В Украине хотят запустить систему «теплых» кредитов для промышленности
|Нефть дешевеет 15 ноября на опасениях переизбытка сырья на рынке
|Золото продолжает дорожать 15 ноября на удешевлении доллара
|Стоимость ДТ 14 ноября опустилась ниже 30 000 грн/т впервые за 2,5 месяца
Это интересно
|Продажа алмаза Pink Legacy поставила новый мировой рекорд
|К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили
|10 самых богатых миллиардеров Китая
|В США разрешили обезболивающее в 1000 раз сильнее морфина
|Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera
|Ученые нашли объяснение, почему полные люди больше подвержены риску развития онкологических заболеваний
|Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги