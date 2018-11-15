В Украине хотят запустить систему «теплых» кредитов для промышленности

Госэнергоэффективности разработало механизм государственной поддержки предприятий в реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

«Для уменьшения энергоемкости промышленности Госэнергоэффективности совместно с украинско-датским энергетическим центром разработало механизм государственной поддержки предприятий в реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов», - сообщил Савчук.

Он напомнил, что промышленность сегодня занимает около 30% всего энергопотребления, производит 36% выбросов СО2.

«Механизм похож на уже популярную программу «теплых кредитов». По нашей концепции предприятие сможет взять в банке кредит на реализацию энергоэффективных мероприятий и «зеленых» проектов. После их внедрения предполагается предоставление предприятию компенсации части суммы кредита от государства», - добавил Савчук.

По его мнению, осуществление указанного механизма позволит стимулировать предприятия к оптимизации энергопотребления и использованию возобновляемых источников энергии, уменьшить выбросы CO2, создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Вместе с тем, Савчук отметил, что внедрение "теплых кредитов" требует принятия закона о налогообложении предприятий за выбросы СО2.

Ранее сообщалось, что в сотрудничестве с Госэнергоэффективности разработаны и внедрены 163 местные программы удешевления "теплых кредитов" с общей суммой финансирования в размере около 150 млн грн.

Отметим, в 2017 году программой "теплых" кредитов воспользовались 150 тыс. украинских семей.