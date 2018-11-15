Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 9 мес.-2018 возрос на 61,4%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 61,4% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составило $6,47 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, в сентябре негативное сальдо составило $1,46 млрд, тогда как в августе - $0,94 млрд, в июле- $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.

В январе-сентябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3%, составив $34,551 млрд, импорт – на 16,1% до $41,02 млрд.

Госстат уточняет, что в сентябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 3,3% – до $3,78 млрд, тогда как импорта вырос на 3,9% - до $4,93 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 9 месяцев этого года составило 0,86 против 0,89 в январе-сентябре 2017.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2018 г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт январь-сентябрь 2018 к январю-сентябрю 2017, % Импорт, $ млн Импорт январь-сентябрь 2018 к январю-сентябрю 2017, % Всего¹ 34551,1 110,3 41019,8 116,1 Животные, продукты животного происхождения 886,6 112,1 636,3 130,7 Продукты растительного происхождения 6632,4 99,9 1097,6 114,3 - зерновые культуры 4797,4 98,3 150,9 114,7 Жиры животного и растительного происхождения 3206,0 92,4 201,3 102,8 Готовые пищевые продукты 2083,6 102,9 1624,1 124,1 Минеральные продукты 3201,4 107,5 10138,5 114,8 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 638,5 108,9 9541,8 115,4 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1337,5 114,4 5230,5 110,4 Фармацевтическая продукция 151,2 113,8 1391,9 112,0 Удобрения 66,3 75,8 784,3 90,3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 545,5 139,3 2629,2 110,7 Кожевенное сырье 121,0 115,2 218,5 118,6 Древесина и изделия из нее 1153,2 130,5 226,7 127,6 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 419,1 108,6 801,5 116,8 Текстильные материалы и изделия 633,1 113,7 1444,4 114,1 Обувь 160,4 119,1 277,7 133,1 Изделия из камня, гипса, цемента 310,5 114,2 571,7 120,5 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 31,5 35,7 52,2 137,7 Недрагоценные металлы и изделия из них 9029,9 125,2 2593,7 119,4 - черные металлы Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование Реакторы ядерные, котлы, машины Электрические машины Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства Средства наземного транспорта, кроме ж/д Приборы и аппараты оптические, фотографические Разные промтовары Произведения искусства Товары, приобретенные в портах

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.