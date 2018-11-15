Дефицит во внешней торговле Украины товарами за 9 мес.-2018 возрос на 61,4%

Согласно ее данным, в сентябре негативное сальдо составило $1,46 млрд, тогда как в августе - $0,94 млрд, в июле- $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.
В январе-сентябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3%, составив $34,551 млрд, импорт – на 16,1% до $41,02 млрд.
Госстат уточняет, что в сентябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 3,3% – до $3,78 млрд, тогда как импорта вырос на 3,9% - до $4,93 млрд.
Коэффициент покрытия импорта экспортом за 9 месяцев этого года составило 0,86 против 0,89 в январе-сентябре 2017.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2018 г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт январь-сентябрь 2018 к январю-сентябрю 2017, %
|Импорт, $ млн
|Импорт январь-сентябрь 2018 к январю-сентябрю 2017, %
|Всего¹
|34551,1
|110,3
|41019,8
|116,1
|Животные, продукты животного происхождения
|886,6
|112,1
|636,3
|130,7
|Продукты растительного происхождения
|6632,4
|99,9
|1097,6
|114,3
|- зерновые культуры
|4797,4
|98,3
|150,9
|114,7
|Жиры животного и растительного происхождения
|3206,0
|92,4
|201,3
|102,8
|Готовые пищевые продукты
|2083,6
|102,9
|1624,1
|124,1
|Минеральные продукты
|3201,4
|107,5
|10138,5
|114,8
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|638,5
|108,9
|9541,8
|115,4
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1337,5
|114,4
|5230,5
|110,4
|Фармацевтическая продукция
|151,2
|113,8
|1391,9
|112,0
|Удобрения
|66,3
|75,8
|784,3
|90,3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|545,5
|139,3
|2629,2
|110,7
|Кожевенное сырье
|121,0
|115,2
|218,5
|118,6
|Древесина и изделия из нее
|1153,2
|130,5
|226,7
|127,6
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|419,1
|108,6
|801,5
|116,8
|Текстильные материалы и изделия
|633,1
|113,7
|1444,4
|114,1
|Обувь
|160,4
|119,1
|277,7
|133,1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|310,5
|114,2
|571,7
|120,5
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|31,5
|35,7
|52,2
|137,7
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|9029,9
|125,2
|2593,7
|119,4
|- черные металлы
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|Электрические машины
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|Разные промтовары
|Произведения искусства
|Товары, приобретенные в портах
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.