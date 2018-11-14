Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами за 9 мес.-2018 возросло на 18,1% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг за девять месяцев 2018 года возрос на 11,6% - до $8,7693 млрд, импорт - на 5%, до $4,1372 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,12 (в январе-сентябре 2017 года – 2).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 228 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за январь-сентябрь 2018 года:
|Экспорт, $ млн
|Экспорт, 9 мес.-2018 к 9 мес.-2017, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, 9 мес.-2018 к 9 мес.-2017, %
|Услуги – всего¹
|8769,3
|111,6
|4137,2
|105
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1621,8
|157
|*
|*
|Услуги по переработке товаров с целью реализации во внутренней экономике
|6,4
|95,8
|*
|*
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|1615,4
|157,4
|2
|107,1
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|165,8
|92,2
|53,8
|107
|Транспортные услуги, в т.ч
|4326,6
|99,2
|982,1
|114
|морской транспорт
|376,8
|83,6
|142,7
|83,9
|речной транспорт
|*
|*
|*
|*
|воздушный транспорт
|902,6
|111,7
|447,5
|150,3
|железнодорожный транспорт
|404
|93,9
|204,6
|92,5
|автодорожный транспорт
|218,7
|109,2
|99,1
|105
|трубопроводный транспорт
|2206,2
|97,9
|*
|*
|передача электроэнергии
|*
|*
|*
|*
|др. вспомогательные и дополнительные транспортные услуги
|163,5
|89,8
|14,7
|118,6
|Услуги почтовой и курьерской службы
|27,5
|168,9
|13,2
|237,8
|Услуги по путешествиям
|212,8
|118,7
|772,4
|127,3
|Строительные услуги
|109,7
|134,3
|37
|141,9
|Страховые услуги
|32,9
|123,2
|62,6
|57,5
|Финансовые услуги
|74,7
|146,6
|341,3
|98,5
|Роялти и лицензионные услуги
|29,5
|145,3
|312,4
|117,2
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|1465,7
|115,6
|316,6
|107
|Деловые услуги
|714,3
|110,5
|*
|*
|Услуги исследований и разработок
|85,8
|98,5
|9,8
|49,8
|Профессиональные консалтинговые услуги
|325,4
|116,9
|315,5
|124
|Научные и технические услуги
|142,8
|100,2
|69,7
|139,4
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|*
|*
|*
|*
|Услуги с/х и услуги по добыче
|*
|*
|84,6
|345,7
|Услуги операционного лизинга
|24
|95
|171,9
|194,9
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|59,5
|104,9
|19,6
|70,6
|Другие деловые услуги
|60,5
|131,4
|29,6
|101,2
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|11,7
|123,6
|8,4
|52,8
|Государственные и правительственные услуги
|3,8
|147,1
|430
|55,2
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.
* - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.